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Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi Necati Kocabay'ın evlilik itirafı!

Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi Necati Kocabay'ın evlilik itirafı! İşte detaylar...

Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi Necati Kocabay'ın evlilik itirafı!

Necati Kocabay, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi Necati Kocabay'ın evlilik itirafı!
Sevgilisi Nurgül Yeşilçay'la evlilik için, 'Üşeniyoruz' açıklaması yapan yapımcı, "İkimiz de yoğunuz. Arkadaşlarımıza, 'Siz organize edin' dedik. Onlardan aksiyon bekliyoruz. İlişkimiz güzel gidiyor. Gerçekten evlilik istiyoruz" dedi. Kocabay "Evlilik insanı yıpratır mı?" sorusuna, "Yıpratmaz. İlla ki evleneceğiz. Yurt dışında da olabilir düğün..." yanıtını verdi.

 Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi Necati Kocabay'ın evlilik itirafı!

Yapımcı, "Projelerinizde Nurgül Hanım oynar mı?" sorusuna, "Sürpriz" diye cevap verdi.

Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi Necati Kocabay'ın evlilik itirafı!
Türkiye'deki sinema sektörü için Kocabay, "İyi işler girdikçe gişe rakamları yükselecektir. Bence şu an zayıf geçiyor. Ekonomi krizle de alakası olduğunu düşünüyorum. Hepimiz sinemanın ayağa kalkmasını istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

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