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Nurgül Yeşilçay'dan mayolu pozlar

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'dan mayolu pozlar. İşte detaylar...

Nurgül Yeşilçay'dan mayolu pozlar

Nurgül Yeşilçay, tatile çıktı.

Nurgül Yeşilçay'dan mayolu pozlar
Oyuncu, mayolu pozlarını paylaştı.

Nurgül Yeşilçay'dan mayolu pozlar
Yeşilçay, "Tek başına tatilde gayet güzel oluyomuş" dedi.

Nurgül Yeşilçay'dan mayolu pozlar

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