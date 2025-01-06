Nuray Sayarı’dan şok eden 2025 tahminleri

İSTANBUL DEPREMİ OLMAYACAK: İSTANBUL KORUNUYOR!

Yeni yıl tahminlerini açıklayan Nuray Sayarı, çok konuşulan ve beklenen büyük İstanbul depremi hakkında kesin ifadeler kullandı. “İstanbul depremi olmayacak,” diyen Sayarı, “İstanbul, yedi tepe üzerinde kurulu ve her tepesinde evliyalar var. Bu manevi koruma sayesinde İstanbul büyük bir depremden etkilenmeyecek. İstanbul’u sarsan depremler olabilir, ancak merkez üssü İstanbul olan büyük bir deprem olmayacak” dedi ve ekledi: “Tedbirli olmakta her zaman fayda var.”

DİKKAT! BU TARİHTE ESTETİK YAPTIRMAYIN

2025 yılının 2024’e göre daha zor geçeceğini belirten Sayarı, özellikle bazı tarihler konusunda uyardı: “1 Nisan ile 1 Mayıs arasında kesinlikle estetik yaptırmayın,” dedi. Estetik ameliyat, saç rengi değişimi ve tarz değişikliği gibi işlemlerden uzak durulmasını öneren Sayarı, “Bu dönemde yapılan estetikler tutmaz, saçlarını boyatanlar saçlarını yakar, tarzını değiştirenler ise boşuna para harcar” ifadelerini kullandı.

2027 YILINA KADAR FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLAMAZ

Geçen yıl yaptığı spor tahminleriyle dikkat çeken Nuray Sayarı, bu yıl da Süper Lig tahminlerini açıkladı. 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray olacak diyen Sayarı, Fenerbahçe taraftarlarını üzecek bir öngörüde bulundu:

“Ali Koç, Fenerbahçe için iyi bir başkan oldu, ancak taraftarla gerekli bağı kuramadı. Bu yüzden başarılı olamadı ve maalesef 2027 yılına kadar Fenerbahçe şampiyon olamayacak.”

SERDAR ORTAÇ 2025’TE ŞANINA ŞAN KATACAK, İMPARATOR GİBİ GERİ DÖNECEK

2025’in Serdar Ortaç için muhteşem bir yıl olacağını ifade eden Sayarı, “Serdar Ortaç, 2025’te yeniden süperstar gibi parlayacak, çalışmaktan başını kaşıyacak zamanı bile olmayacak. Çok büyük paralar kazanacak. Hiç üzülme Serdar, bu yıl senin Anka kuşu gibi yeniden doğduğun bir yıl olacak ve tüm bu sancılarına teşekkür edeceksin” dedi.

2025’TE HADİSE BOMBA BİR İSİMLE AŞK YAŞAYACAK

Hadise’nin 2024’te yıldızının parladığını ve 2025’te de yükselmeye devam edeceğini belirten Nuray Sayarı, “Hadise, mevcut ilişkisini bitirecek ve kimsenin beklemediği çok ünlü bir isimle aşk yaşayacak. Bu ilişki, magazin dünyasında bomba etkisi yaratacak ve Hadise’nin kariyerini daha da yükseğe taşıyacak” diye konuştu.

HÜLYA AVŞAR 2025'TE BİRİSİYLE UYUMAYA BAŞLAYACAK

Hülya Avşar’ın doğum haritasını incelediğini söyleyen Nuray Sayarı, geçtiğimiz günlerde “10 yıldır kimseyle uyumadım” diyen Avşar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sayarı, “Sahnede olmak için doğmuş birisi, star ışığı en yüksek kişi. Uzun zamandır kimseyle uyumadı ama bu sene birisiyle uyumaya başlayacak. Güzel bir aşk Hülya Avşar’ı bekliyor” ifadelerini kullandı.

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