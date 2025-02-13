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Nur Bal yeni şarkısı Kalanım ile müzikseverlerle buluştu!

Nur Bal yeni şarkısı Kalanım ile müzikseverlerle buluştu! İşte detaylar...

Nur Bal yeni şarkısı Kalanım ile müzikseverlerle buluştu!

Başarılı sanatçı Nur Bal, merakla beklenen yeni şarkısı "Kalanım"ı dinleyicilerle buluşturdu. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkı, güçlü yorumuyla dikkat çekerken, müzik severlerden tam not aldı.

Nur Bal yeni şarkısı Kalanım ile müzikseverlerle buluştu!
X Production yapımcılığında yayınlanan şarkının yapımcılığını Osman Çetin üstlenirken, aranjesi Mert Yıldız ve Osman Çetin imzası taşıyor.

Nur Bal yeni şarkısı Kalanım ile müzikseverlerle buluştu!
Şarkının duygu yüklü atmosferini tamamlayan klibin yönetmen koltuğunda ise Onur Oğuz oturuyor.

Nur Bal yeni şarkısı Kalanım ile müzikseverlerle buluştu!
Tüm dijital platformlarda yayında olan "Kalanım", Nur Bal’ın etkileyici vokali ve güçlü melodisiyle dinleyicileri derinden etkilemeye aday.

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