  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

‘Nostalji Kraliçesi’Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava konserlerinde sahne önceki gece, duayen sanatçı Muazzez Ersoy'undu. Türk Sanat Müziği'nin ‘Nostalji Kraliçesi’, muhteşem repertuarı, sesi ve güçlü yorumuyla izleyenlerini büyüledi.

‘Nostalji Kraliçesi’Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde

İstanbul Boğazı’nın eşsiz ortamında, müzikseverlerle buluşan Muazzez Ersoy, hayranlarına tam anlamıyla Türk Sanat Müziği ziyafeti çekti.

‘Söyle Sevgili Söyle’ parçasıyla konserin startını veren duayen sanatçı, sevenlerinin tezahüratlarına “Sizleri çok özledim. Birbirimize olan özlemimiz, sevgimiz karşılıklı… Bu gece de beni yalnız bırakmadığınız için sağ olun, var olun.” sözleriyle karşılık vererek teşekkürlerini iletti.

‘Nostalji Kraliçesi’Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde

Sahneye ipek şifondan oluşan kostümüyle çıkan usta sanatçı, kulaklara olduğu kadar gözlere de hitap etti. Şık ve zarif elbisesini gösterişli takılarla tamamlayan Ersoy, hayranlarından tam not aldı.

Repertuvarında hem klasikleşmiş şarkılarına hem de farklı tarzlardaki parçalara yer veren duayen sanatçı, Orhan Gencebay'dan Ferdi Özbeğen’e uzanan renkli müzik yelpazesiyle dinleyicilerini mest etti.

‘Güz Gülleri’, ‘Severek Ayrılalım’ ile geçmişe götürdü, hareketli parçalarıyla sevenlerini yerine oturtmadı. Sahnede sergilediği eşsiz yorumları, nostaljik parçalarla harmanlayan Muazzez Ersoy, kulakların pasını sildi. Yıllara meydan okuyan şarkılarıyla 2,5 saat sahnede kalan ünlü sanatçı, unutulmaz bir geceye imzasını attı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Çağla Şıkel öyle bir şey yaptı ki! Hayranları şok oldu!
  Magazin

Çağla Şıkel öyle bir şey yaptı ki! Hayranları şok oldu!

Ezgi Mola'dan karnı burnunda pozlar
  Magazin

Ezgi Mola'dan karnı burnunda pozlar

Ünlü oyuncu Merve Oflaz sevgilisi Onur Bildik ile aşkını ilan etti
  Magazin

Ünlü oyuncu Merve Oflaz sevgilisi Onur Bildik ile aşkını ilan etti

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel'e bin şişe şampanya gönderildi
  Magazin

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel'e bin şişe şampanya gönderildi

Ünlü oyuncu Başak Güröz evlendi
  Magazin

Ünlü oyuncu Başak Güröz evlendi

Alina Boz ile Umut Evirgen evleniyor mu?
  Magazin

Alina Boz ile Umut Evirgen evleniyor mu?