  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

‘Nostalji Kraliçesi’ ile Manisa’da unutulmaz buluşma!

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kurtuluş Günleri Konseri’ etkinliği kapsamında Türk Sanat Müziği’nin sevilen sesi Muazzez Ersoy, Turgutlu’da hayranlarıyla buluştu.  

‘Nostalji Kraliçesi’ ile Manisa’da unutulmaz buluşma!

 

Binlerce müzikseverin 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’na akın ettiği konserde kurtuluş coşkusu duayen sanatçı ile taçlandı. İlginin ve coşkunun yoğun olduğu gecede alkışlar eşliğinde sahneye adım atan Muazzez Ersoy, hayranlarına tam anlamıyla Türk Sanat Müziği ziyafeti çekti.

‘Nostalji Kraliçesi’ ile Manisa’da unutulmaz buluşma!

Repertuvarında hem klasikleşmiş şarkılarına hem de farklı tarzlardaki parçalara yer veren duayen sanatçı, Orhan Gencebay’dan Ferdi Özbeğen’e uzanan renkli müzik yelpazesiyle dinleyicilerini mest etti. ‘Güz Gülleri’, ‘Severek Ayrılalım’ ile geçmişe götürdü, hareketli parçalarıyla sevenlerini yerine oturtmadı.

‘Nostalji Kraliçesi’ ile Manisa’da unutulmaz buluşma!

Sahnede sergilediği eşsiz yorumları, nostaljik parçalarla harmanlayan Muazzez Ersoy, kulakların pasını sildi. Yıllara meydan okuyan şarkılarıyla 2,5 saat sahnede kalan ünlü sanatçı, unutulmaz bir geceye imzasını attı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

‘Nostalji Kraliçesi’Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde
  Magazin

‘Nostalji Kraliçesi’Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde

Bir milyon lira kazanan Rabia Birsen’in vergiler çıktıktan sonra alacağı para belli oldu
  Magazin

Bir milyon lira kazanan Rabia Birsen’in vergiler çıktıktan sonra alacağı para belli oldu

Serenay Sarıkaya imaj değiştirdi! Kısa saçlı haline yorum yağdı
  Magazin

Serenay Sarıkaya imaj değiştirdi! Kısa saçlı haline yorum yağdı

Kenan Işık'ın son durumu açıklandı. Dokuz yıldır komadaydı
  Magazin

Kenan Işık'ın son durumu açıklandı. Dokuz yıldır komadaydı

Müjde Ar denize lağım akıtılmasına isyan etti  
  Magazin

Müjde Ar denize lağım akıtılmasına isyan etti  

Nükhet Duru'dan dikkat çeken itiraf
  Magazin

Nükhet Duru'dan dikkat çeken itiraf