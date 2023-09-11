‘Nostalji Kraliçesi’ ile Manisa’da unutulmaz buluşma!

Binlerce müzikseverin 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’na akın ettiği konserde kurtuluş coşkusu duayen sanatçı ile taçlandı. İlginin ve coşkunun yoğun olduğu gecede alkışlar eşliğinde sahneye adım atan Muazzez Ersoy, hayranlarına tam anlamıyla Türk Sanat Müziği ziyafeti çekti.

Repertuvarında hem klasikleşmiş şarkılarına hem de farklı tarzlardaki parçalara yer veren duayen sanatçı, Orhan Gencebay’dan Ferdi Özbeğen’e uzanan renkli müzik yelpazesiyle dinleyicilerini mest etti. ‘Güz Gülleri’, ‘Severek Ayrılalım’ ile geçmişe götürdü, hareketli parçalarıyla sevenlerini yerine oturtmadı.

Sahnede sergilediği eşsiz yorumları, nostaljik parçalarla harmanlayan Muazzez Ersoy, kulakların pasını sildi. Yıllara meydan okuyan şarkılarıyla 2,5 saat sahnede kalan ünlü sanatçı, unutulmaz bir geceye imzasını attı.

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