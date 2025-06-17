 Nihal Candan yoğun bakıma alındı

Organ yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören Nihal Candan, 52 kiloya kadar düştü.

Modacı Pınar Kerimoğlu, Candan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Kerimoğlu, Candan'ın yoğun bakım ünitesine alındığını yazdı.

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