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Nihal Candan yoğun bakıma alındı

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan yoğun bakıma alındı

Nihal Candan yoğun bakıma alındı

Organ yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören Nihal Candan, 52 kiloya kadar düştü.

 Nihal Candan yoğun bakıma alındı

Modacı Pınar Kerimoğlu, Candan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

 Nihal Candan yoğun bakıma alındı

Kerimoğlu, Candan'ın yoğun bakım ünitesine alındığını yazdı.

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