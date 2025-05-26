Nihal Candan'ın zayıflığı herkesi korkutmuştu! Zayıflığı hakkında ilk kez konuştu!

Snob Magazin'in haberine göre; Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Nihal Candan, cezaevinde 37 kiloya düşünce tahliye edilmişti.





Sosyal medya fenomeni, geçtiğimiz günlerde son haliyle gündem olmuştu.







Candan, Nişantaşı'ndan ortaya çıktı.







Sosyal medya fenomeni, "Önceki hastalığım yememe bozukluğuydu yani anoreksiyaydı. Şimdi öyle rahatsızlığım yok. Kan değerlerim ve enerjim yerinde... Hayatım rayında. Spora gidiyorum" dedi.







Candan, "Şu an kaç kilosunuz?" sorusuna, "Hayvanların fiyatı bilinsin diye sürekli tartılırlar benim öyle bir şeye ihtiyacım yok" yanıtını verdi.

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