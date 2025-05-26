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SnobMagazin.com

Nihal Candan'ın zayıflığı herkesi korkutmuştu! Zayıflığı hakkında ilk kez konuştu!

Nihal Candan'ın zayıflığı herkesi korkutmuştu! Zayıflığı hakkında ilk kez konuştu! İşte detaylar...

Nihal Candan'ın zayıflığı herkesi korkutmuştu! Zayıflığı hakkında ilk kez konuştu!

Snob Magazin'in haberine göre; Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Nihal Candan, cezaevinde 37 kiloya düşünce tahliye edilmişti.
Nihal Candan'ın zayıflığı herkesi korkutmuştu! Zayıflığı hakkında ilk kez konuştu!

Sosyal medya fenomeni, geçtiğimiz günlerde son haliyle gündem olmuştu.

Nihal Candan'ın zayıflığı herkesi korkutmuştu! Zayıflığı hakkında ilk kez konuştu!

Candan, Nişantaşı'ndan ortaya çıktı.

Nihal Candan'ın zayıflığı herkesi korkutmuştu! Zayıflığı hakkında ilk kez konuştu!

Sosyal medya fenomeni, "Önceki hastalığım yememe bozukluğuydu yani anoreksiyaydı. Şimdi öyle rahatsızlığım yok. Kan değerlerim ve enerjim yerinde... Hayatım rayında. Spora gidiyorum" dedi.
Nihal Candan'ın zayıflığı herkesi korkutmuştu! Zayıflığı hakkında ilk kez konuştu!


Candan, "Şu an kaç kilosunuz?" sorusuna, "Hayvanların fiyatı bilinsin diye sürekli tartılırlar benim öyle bir şeye ihtiyacım yok" yanıtını verdi. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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