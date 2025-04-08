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New York'ta Pelin Akil rüzgarı!

New York'ta Pelin Akil rüzgarı! İşte detaylar...

New York'ta Pelin Akil rüzgarı!

Pelin Akil, New York’ta gerçekleşen Magda Butrym x H&M koleksiyonu global etkinliğinin özel davetlisi olarak dünyaca ünlü starlarla birlikte yer aldı.

 New York'ta Pelin Akil rüzgarı!
Pembe uzun elbisesiyle geceye damgasını vuran Akil,

 New York'ta Pelin Akil rüzgarı!

zarafeti ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

New York'ta Pelin Akil rüzgarı!

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