 New York'ta Pelin Akil rüzgarı!

Pelin Akil, New York’ta gerçekleşen Magda Butrym x H&M koleksiyonu global etkinliğinin özel davetlisi olarak dünyaca ünlü starlarla birlikte yer aldı.



Pembe uzun elbisesiyle geceye damgasını vuran Akil,

zarafeti ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

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