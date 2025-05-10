 Neslihan Atagül'den ilk anne-bebek karesi!

Neslihan Atagül, annelik heyecanını ilk kez takipçileriyle paylaştı.

Kuaförde saçlarını yaptırdığı anlarda bebeği Aziz'i kucağında emzirirken çektiği doğal kare, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Güzelliği ve doğallığıyla öne çıkan oyuncuya hayranlarından tebrik mesajları yağdı.

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