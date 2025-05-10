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Neslihan Atagül'den ilk anne-bebek karesi!

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'den ilk anne-bebek karesi! İşte detaylar...

Neslihan Atagül'den ilk anne-bebek karesi!

Neslihan Atagül, annelik heyecanını ilk kez takipçileriyle paylaştı.

 Neslihan Atagül'den ilk anne-bebek karesi!

Kuaförde saçlarını yaptırdığı anlarda bebeği Aziz'i kucağında emzirirken çektiği doğal kare, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Güzelliği ve doğallığıyla öne çıkan oyuncuya hayranlarından tebrik mesajları yağdı.

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