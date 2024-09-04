 Nergis Kumbasar 'Kutsal Damacana'da!

Kutsal Damacana 5-Zombi'nin oyuncu kadrosunda Nergis Kumbasar,



Kader karakteriyle yer alacak.



Poll Films etiketli filmin, 17 Ocak 2025'de vizyona girmesi planlanıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.