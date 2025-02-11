 Nebahat Çehre'nin AVM tarzı  

Nebahat Çehre, önceki gün İstinyePark AVM' de objektiflere yansıdı.

Zerafetiyle büyüleyen ve kış kombini ile göz kamaştıran Nebahat Çehre, muhabirlerin fotoğraf isteklerini kırmadı. Mağazaları dolaşarak alışveriş yapan Nebahat Çehre, daha sonra arkadaşlarıyla bir restorana geçerek keyifli bir hafta sonu geçirdi.

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