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Nazan Şoray’dan Ali Sayar’a sitem: Benim şarkılarım nerede?

Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarından sanatçı Nazan Şoray, önceki akşam Cihangir'in en yeni ve dikkat çeken mekânı Chin Chin’de dostlarıyla buluştu. Ünlü işletmeci Ali Sayar’ın imzasını taşıyan mekâna, aralarında Burçin Birben’in de bulunduğu yaklaşık 10 kişilik bir grupla gelen Şoray, renkli anlara imza attı.

Nazan Şoray’dan Ali Sayar’a sitem: Benim şarkılarım nerede?

 

Mekânın şık ambiyansı ve muhteşem menüsüyle mest olan Nazan Şoray, “Chin Chin”e “Hayırlı olsun” dileklerini iletirken, gece boyunca Ali Sayar’la koyu bir sohbete daldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde DJ kabinine geçen Ali Sayar, konuklara özel hazırladığı müzik listesiyle eğlenceyi zirveye taşıdı. Ancak gecenin en renkli anı, Nazan Şoray’ın esprili çıkışıyla yaşandı: 

“Neden benim şarkılarımı çalmıyorsun?” diye seslenen Şoray, mekânda kahkahaların yükselmesine neden oldu.

Nazan Şoray’dan Ali Sayar’a sitem: Benim şarkılarım nerede?

Bu keyifli hatırlatma üzerine hemen devreye giren Ali Sayar, DJ kabininden Nazan Şoray’ın sevilen şarkılarını yükseltti. Şarkılarına kendi de eşlik eden Şoray, Burçin Birben ile birlikte DJ kabinine girerek Ali Sayar’la poz verdi. Üçlü, bu unutulmaz anı fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

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