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Nazan Öncel Türkiye turnesine çıkıyor

Şarkılarıyla nice nesiller yetiştiren ve müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran, şarkı yazarlığının en özgün temsilcisi olan Nazan Öncel KerkiSolfej organizasyonun düzenlediği konserlerle Kral Pop Radyo sponsorluğunda Nisan ayı itibariyle Türkiye turnesine çıkıyor.

Nazan Öncel Türkiye turnesine çıkıyor

Geçtiğimiz günlerde “Kara Plak / Geceye Bir Şarkı’’ albümünü çıkartan sanatçı yeni şarkılarını sevenleri için seslendirecek. Dinleyicisinin bugünlere taşıdığı ve her biri hit olan zamansız şarkılarını yurdumuzun dört bir yanından dinleyicisiyle hep bir ağızdan söyleyecek olmanın heyecanını yaşadığı turnesine 13 Nisan’da Ankara TED Koleji’nde başlayacak olan Nazan Öncel 10 Mayıs Konya Selçuklu Kongre Merkezi, 13 Mayıs Gaziantep GAÜN Mavera KSM, 16 Mayıs Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu, 27 Mayıs İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 17 Haziran Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu ve 30 Haziran Antalya Açıkhava’da devam edecek.
 
’’Üç dakikaya sığdırdığım hikâyelerle hazırladığım  Kara Plak / Geceye Bir Şarkı albümüm ’’iyi ki de yaptım dediğim işlerden biri oldu. Sevilmesi sahiplenilmesi hayatımın bu sürecinde bizi Türkiye turnesiyle buluşturmaya hazırladı. KerkiSolfej ile çıkacağımız bu yol müziğimle dinleyicisi arasında sağlam bir asma köprü kuracağı için kıymetli bir yolculuk olacak; emeği geçen herkese minnettarım.” sözleriyle duygularını dile getirdi.

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