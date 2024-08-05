  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

'Beni Hatırla' 32 yıl sonra viral oldu, kliplendi

En son “Seviyore mi” isimli şarkısını hayranlarıyla buluşturan Nazan Öncel, tekrar viral olan “Beni Hatırla” şarkısı için açıklamalarda bulundu.

'Beni Hatırla' 32 yıl sonra viral oldu, kliplendi

Nazan Öncel, “Seviyore mi kendi yolunda giderken beklenmedik bir şey daha oldu. “Beni Hatırla” şarkımız yazıldıktan 32 sene sonra gündeme gelerek Viral listelerine girince dinleyicimde başka türlü bir heyecan yarattı. Biz de el mahkum olarak bir klip çekelim dedik. Zamanında da klipsiz kalan öksüz bir şarkıydı, böylece hakkını teslim ettik” dedi.

'Beni Hatırla' 32 yıl sonra viral oldu, kliplendi

Sözlerine devam eden Nazan Öncel, “Düşündüm de ben bu şarkıyı 92’de duş alırken yazmıştım. Duşa girmeden önce “Beni Hatırla” diye bir şarkım yoktu. Ama on dakika sonra doğmuştu. İşte her  şarkının da bir kaderi var şu hayatta. Bu arada “Seviyore mi”  şarkım bir hiciv şarkısı olduğundan bu konuyu öne çıkarmak için klipte kendi görüntülerime yer vermemiştim. “Beni Hatırla” şarkımın klibinde  ise görüntümü esirgemedim. Sevenlerime minnettarım” ifadelerini kullandı.

'Beni Hatırla' 32 yıl sonra viral oldu, kliplendi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Nazan Öncel Türkiye turnesine çıkıyor
  Magazin

Nazan Öncel Türkiye turnesine çıkıyor

Nazan Öncel: Hâlâ giderim var!
  Magazin

Nazan Öncel: Hâlâ giderim var!

Nazan Öncel hayranıyla düet yaptı
  Magazin

Nazan Öncel hayranıyla düet yaptı

Nocturne Paris Hilton ile Vanity Fair Fransa kapağında
  Magazin

Nocturne Paris Hilton ile Vanity Fair Fransa kapağında

Deha Bilimlier: Ekonomik şartlar eğlence sektörüne de yansıdı
  Magazin

Deha Bilimlier: Ekonomik şartlar eğlence sektörüne de yansıdı

Zeynep Bastık’tan yaz enerjisi
  Magazin

Zeynep Bastık’tan yaz enerjisi