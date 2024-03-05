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SnobMagazin.com

Nazan Öncel: Hâlâ giderim var!

Usta sanatçı Nazan Öncel, İstanbul Bakırköy de İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde konser verdi.

Nazan Öncel: Hâlâ giderim var!

İzleyicilerin büyük ilgi gösterdiği konserde Nazan Öncel, 'Kara Plak' adlı yeni albümünden şarkıların yanı sıra, 'Gitme Kal Bu Şehirde', 'Erkekler de Yanar',' Mühürledim Seni Kalbime', 'Gidelim Buralardan', 'Kimler Gelmiş', 'Hay Hay', 'Hadi O Zaman', 'Geceler Kara Tren', 'Aşkım Baksana Bana', 'Aşk Beklemez' gibi klasikleşmiş şarkılarını seslendirdi.  

Nazan Öncel: Hâlâ giderim var!

Hareketli dansları ve müthiş enerjisiyle hayranlarını büyüleyen Nazan Öncel konserine 'Seni Bugün Görmem Lâzım' adlı şarkı başladı. Öncel, "Hoş geldiniz şerefler verdiniz. Ben bu buluşmaları çok anlamlı, çok kıymetli buluyorum. İyi ki varsınız, şarkıların gücü diyoruz biz buna. Şarkılar neler yapıyor, sizlerle aramızda bir asma köprü kuruyor. Ne mutlu bize. Ne yaptıysak bugüne kadar birlikte yaptık." dedi. 

Nazan Öncel: Hâlâ giderim var!

Bakırköy'deki konser alanında tüm biletlerin kısa sürede tükenmesi üzerine konser salonuna giremeyen izleyiciler için led ekranlardan canlı yayın yapıldı. 

Nazan Öncel: Hâlâ giderim var!

"HALÂ GİDERİM VAR!" 

Konserinde adeta stund-up yapan sanatçı Nazan Öncel, seyirciyle interaktif diyaloga girerek hayranlarıyla sohbet etti. Magzinsortie.com 'dan Olcay Ünal Sert'in haberine göre bir ara sahneden "Hâlâ giderim var" diyerek espri yapan sanatçı izleyicileri güldürmeyi başardı. Öncel konserinde artan kadın cinayetlerine de değinerek onlar için "İmdat" adlı duygusal eserini seslendirdi. Öncel konserde bazı hayranlarıyla sahneden fotoğrafta çektirdi. 

Nazan Öncel: Hâlâ giderim var!

NAZAN ÖNCEL "STADLARDA BÖYLE Mİ BAĞIRIYORSUNUZ?" 

Nazan Öncel, "Erkekler de Yanar' adlı şarkıyı seslendirirken çıplak sesle önce erkeklere söyletti. Erkek izleyicilerden pek fazla ses gelmeyince Nazan Öncel "Statlarda böyle mi bağırıyorsunuz? Bak sizden sonra kızlar bağıracak ona göre" dedi. Öncel pek performansı beğenmedi dediği gibi kızlar erkekleri bastırdı ve daha güçlü bir şekilde "Erkeklerde Yanar"ı seslendirdiler. 

 

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