Nazan Öncel hayranıyla düet yaptı

Sanatçı müzik sevdalarına olan inancıyla Deniz Tutmaz’ı yazarak kendilerine hediye etti.

Nazan Öncel önceki gün sahne aldığı Moda Kayıkhane’de düet yaptığı Sade İnsanlar’ı sahneye alarak “Deniz Tutmaz” ı birlikte seslendirdi.

İzleyici tarafından büyük alkış alan düet sonrasında Nazan Öncel şöyle konuştu; Popüler olduğunuz gün adınız gibi mütevazı kalırsanız başımın tacısınız. Kızlar bu yakışıklı adamlara iyi bakın” demesi üzerine Nazan Öncel’in elini öpen gurup elemanlarına “Elimi de öptürdüm” diyerek takıldı.

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