 Nazan Öncel ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Nazan Öncel, ameliyat oldu.



Göz ameliyatı olan sanatçı, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Öncel, "Hayat sen plan yaparken bildiğini okurmuş. Ani bir göz ameliyatı varmış planda meğer. Affet bizi Bursa" diyerek, konserini ertelediğini açıkladı.

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