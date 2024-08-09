Mustafa Topaloğlu: Müzik camiasına kırgın ve dargınım

Mustafa Topaloğlu, müzik piyasasına girmesine yardımcı olduğu Özcan Deniz, Mahsun Kırmızıgül ve Alişan gibi isimlerin kendisine hiç teşekkür etmediklerini dile getirdi. "Kaybeden ben değilim," diyen sanatçı, kırgınlıkları ve üzüntüleri olduğunu ancak yine de herkesin yolunun açık olmasını dilediğini ifade etti.

Ayrıca, "uzaylı" lakabı hakkında da konuşan Topaloğlu, kendisinin hiçbir zaman bu lakabı kullanmadığını, rahmetli Erol Büyükburç’un kendisine bu unvanı verdiğini söyledi.

Sanat dünyasında usta olduğunu belirten Topaloğlu, tüm sanatçıların bir araya gelip bir performans sergilemesi halinde birinci çıkacağına inandığını iddia etti. Yeni projelerinden de bahseden sanatçı, özellikle bir şarkısının Eminem şarkıları gibi dillere düşeceğini belirterek iddialı açıklamalar yaptı.

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