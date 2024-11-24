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Mustafa Sandal hayatının en büyük sürprizini açıkladı

Mustafa Sandal hayatının en büyük sürprizini açıkladı. İşte detaylar...

Mustafa Sandal hayatının en büyük sürprizini açıkladı

Silmo İstanbul 2024 Uluslararası Optik Fuarı, bu yıl ünlü isimlerin buluşma noktası oldu. Reacher markasının yüzü olarak dikkat çeken Mustafa Sandal, Silmo Fuarı’nda hem gözlük tutkusu hem de yeni projeleriyle gündeme damgasını vurdu.

 Mustafa Sandal hayatının en büyük sürprizini açıkladı

UÇAK BİLETLERİNDEN SANATA: HAYAT YOLCULUĞUNU ANLATAN TABLO
“Gözlük koleksiyonum var, yaklaşık 70-80 tane gözlüğüm var” diyen Sandal, sadece gözlük değil, başka ilginç koleksiyonlara da sahip olduğunu açıkladı.

 Mustafa Sandal hayatının en büyük sürprizini açıkladı

En dikkat çekeni ise bir sanat projesi! 1997 yılından itibaren biriktirdiği uçak biletlerini tabloya dönüştüreceğini söyleyen sanatçı, “Hayat yolculuğumun hikâyesini bu tabloyla duvara asacağım. Pazartesi uçuşum var, onu da ekleyeceğim,” dedi.

 Mustafa Sandal hayatının en büyük sürprizini açıkladı


DESTAN GELİYOR
Müzik cephesinde ise yeni şarkısı "Destan" için gün sayıyor. Geçtiğimiz aylarda yayınladığı "İhtimal" şarkısıyla büyük beğeni toplayan Sandal, “İhtimal kadar başarılı bir şarkının ardından daha da güzelini getiriyorum.

 Mustafa Sandal hayatının en büyük sürprizini açıkladı

‘Destan’ çok yakında geliyor,” diyerek müzikseverlere müjde verdi.

 Mustafa Sandal hayatının en büyük sürprizini açıkladı

HAYATININ SÜRPRİZİ
Ancak sürprizler bununla sınırlı değil! Mustafa Sandal, Mart ayında kariyerinin en heyecan verici projesine imza atmaya hazırlanıyor. Şimdiden üzerinde çalıştığı tiyatro oyunu için, “Hayatımın sürprizini yapacağım. Oyunun castını kafamda oluşturdum. Ben oynamıyorum, yazıyorum ve yönetiyorum. Bu proje, bugüne kadar biriktirdiğim gözlem, deneyim ve yaratıcılığın bir sonucu. 20 Mart’ta sahnede olacak,” dedi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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