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Mustafa Akkaya Londra'da Türk gecesi yaşattı

Sanatçı Mustafa Akkaya, Londra'daki Kibele Restaurant'ta 400 kişilik davetli grubuna unutulmaz bir Türk gecesi yaşattı.

Mustafa Akkaya Londra'da Türk gecesi yaşattı

Türk misafirlerine müzik ziyafeti sunan Akkaya, performansıyla büyük beğeni topladı.

Mustafa Akkaya Londra'da Türk gecesi yaşattı

Sahne sonrası dinleyicilere teşekkür eden sanatçı, coşkulu atmosferle izleyenleri adeta büyüledi.

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