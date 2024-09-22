Mustafa Akkaya Londra'da Türk gecesi yaşattı

Türk misafirlerine müzik ziyafeti sunan Akkaya, performansıyla büyük beğeni topladı.

Sahne sonrası dinleyicilere teşekkür eden sanatçı, coşkulu atmosferle izleyenleri adeta büyüledi.

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