Müslüm Gürses’in kült şarkısı yeniden doğdu!

Sözleri Levent Gürsel'e, müziği ise Uğur Bayar'a ait olan "Sev Seveceksen" şarkısı, yıllar geçse de dinleyicileri üzerinde aynı etkiyi yaratmaya devam ediyor. ''Oğuz Doğan'', bu şarkı ile hem bir saygı duruşunda bulunuyor hem de Göksel Kamçı'nın modern dokunuşuyla şarkıyı günümüze taşıyor...

''Oğuz Doğan'', ''Sev Seveceksen''in yeniden hayat bulmasıyla ilgili duygularını ise şu sözlerle dile getirdi;



“Bugünlerde kaliteli şarkıların üretimi giderek azalmışken, böyle güçlü bir arabesk şarkıya yeniden hayat vermek benim için büyük bir mutluluk. Bu şarkının her notasında, her sözünde büyük bir emek var. Hem müzikal açıdan hem de duygusal olarak çok yoğun bir süreçti. Şarkıya emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Şimdi ise gerisini dinleyicilerimizin takdirine bırakıyorum. Ayrıca, bu güzel eseri bizlere sevdiren, Arabesk müziğinin unutulmaz ismi Müslüm Gürses’i rahmetle anıyor, ona olan minnetimizi bir kez daha ifade ediyorum.”

''Oğuz Doğan''; "Sev Seveceksen" ile arabesk müziğin köklü geleneğini modern bir yaklaşımla harmanlıyor. Şarkının üretim sürecinde gösterilen titizlik, şarkının her bir notasında hissediliyor. Yalnızca bir yeniden yorumlama değil, aynı zamanda geçmişin ruhunu taşıyan ve dinleyicisine farklı bir müzikal deneyim sunan bu proje müzikseverlerin ruhuna dokunacak.



''Oğuz Doğan''ın yeni şarkısının klip çekimleri, İstanbul’un doğal güzellikleriyle ünlü Sarıyer Kilyos’ta, Gümüşdere Köyü’nde gerçekleştirildi. Klip yönetmenliğini üstlenen Bekir Şenlik, şarkının duygusal atmosferini görsel olarak mükemmel bir şekilde yansıttı. Klasik araçlar ve doğal mekanlar, şarkının nostaljik havasını pekiştirerek, izleyiciye zaman içinde yolculuğa çıkaran bir atmosfer sundu.



''Oğuz Doğan''ın yeni projesi ''Sev Seveceksen'' tüm dijital müzik platformlarında ve klibi Oğuz Doğan YouTube kanalında yayında!..

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.