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Murat Han mafya babası Hamdi oluyor!

Murat Han mafya babası Hamdi oluyor! İşte detaylar...

Murat Han mafya babası Hamdi oluyor!

TRT1’in sevilen dizisi “Teşkilat” beşinci sezonunda tansiyonu zirveye çıkarıyor! Yeni sezonda kadroya katılan isimlerle heyecan dozu artarken, dizinin kötü karakterleri de çoğalıyor.

 Murat Han mafya babası Hamdi oluyor!

Tolga Sarıtaş, Murat Aygen, Eren Hacısalihoğlu, Atilla Biricik ve Gizem Güneş gibi ünlü oyuncuların yer aldığı bu sezonun en dikkat çeken sürprizlerinden biri de mafya babası Hamdi karakteri.

 Murat Han mafya babası Hamdi oluyor!

Bu güçlü karakteri canlandıracak isim ise başarılı aktör Murat Han! Hamdi, cezaevinde Korkut (Yunus Emre Yıldırımer) ile karşılaşacak ve bu beklenmedik karşılaşma, dizinin seyrini kökünden değiştirecek uzun soluklu bir maceranın fitilini ateşleyecek. “Teşkilat” beşinci sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor!

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