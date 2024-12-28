 Murat Boz sahnede Türkmen kalpağı taktı

Murat Boz, geçtiğimiz gün Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta sahneye çıktı. Günler öncesinden biletleri tamamen tükenen organizasyonda, şarkıcının Türkmen hayranları konsere adeta akın etti.



Türkmenistan’da, ülkemizin en çok sevilen sanatçısı olarak görülen Murat Boz, konserinde “Püf”, “İltimas”, “Özledim” gibi sevilen şarkılarının yanı sıra son albümü “3” ten şarkılarıyla katılımcılara rüya gibi bir gece yaşattı.



Murat Boz şarkıları kadar kalpağı, kostümleri, dans şovları ve sahne performansıyla da kendisine hayran bıraktı.

Murat Boz’a, sahnede geleneksel Türkmen ceketi ve kalpağı hediye edildi.

Beyaz kalpak ile şarkısını seslendiren usta sanatçı dakikalarca alkışlandı. Geleneksel Türkmen ceketini sahne sonuna kadar üzerinden çıkarmayan Boz, Türkmenistan’da gönülleri fethetti

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