 Murat Başaran yıllar sonra eline bağlama aldı

Murat Başaran, hafta sonu Kıbrıs çıkarması yaptı. Grand Sapphire Hotel’in içinde bulunan Fogo restoranda sahne alan Murat Başaran, yine unutulmaz bir konsere imza attı.

Geceye özel hazırladığı repertuvar ile müzik ziyafeti sunan Murat Başaran, kendisini dinlemeye gelenlere bir de sürpriz yaptı. Uzun yıllar sonra eline elektro bağlama alan Başaran, Mahzuni Şerif’in “İste Gidiyorum Çeşm’i Siyahim” türküsünü seslendirdi. Performansı alkış alan şarkıcı, “Mahzuni Şerif’e selam olsun. Onlar olmasaydı biz bu güzel türküleri söyleyemezdik” diye konuştu.

Sahne programları nedeniyle Antalya’dan İstanbul’a yerleşme kararı alan Murat Başaran, şimdi de Kıbrıslı oldu. Eşi Ayten Öztürk’ün işleri nedeniyle Kıbrıs’ta da bir ev tutma kararı alan Başaran, “Eşimin iş sebebinden dolayı Kıbrıs’ta bulunma durumumuz var. Antalya’dan sonra biraz da Kıbrıs’a yerleşeceğiz. Kıbrıs’ı ve Kıbrıslıları çok seviyorum. İstanbul’dan bir ev alıyoruz, Kıbrıs’tan da düşünüyoruz” dedi.

Murat Başaran, sahne programları dışında gezmeyi sevdiklerini söyledi: “Kafamıza esiyor Göcek’e gidiyoruz, Bodrum’a gidiyoruz. Keyifli zaman geçirmeye çalışıyoruz. Aile ziyaretlerinde bulunmayı çok seviyoruz.”

ALTINI ÇAMURA DA ATSAN ALTIN ALTINDIR

Müzik kariyerindeki 25. yılı geride bırakan Murat Başaran’a genç popçu Aleyna Tilki’nin daha önce sarf ettiği “Sahneye çıkmam engelleniyor” sözleri hatırlatıldı. Halkın bu konuda son sözü söylediğini belirten Başaran, “Her zaman daha iyiyi yapmaya çalıştığım için halkımız bunu görüyor ve değerlendiriyor. Altını çamura da atsan altın altındır. Onun kendisi ve menajeriyle ilgili sanırım sorunları vardı. Onun haricinde sen gerçekten başarıyı yakalayıp güzel şeyler yaparsan hak onun karşılığını veriyor. Birileri isteme de halk seni sahnede görmek ister” şeklinde konuştu.

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