Murat Başaran, “Çoğu Gitti Azı Kaldı” şarkısının klip çekiminde giydiği ayakkabının altında unutulan etiket için “Nazarlık olsun” yorumunda bulundu.

Pop müziğinin sevilen ismi Murat Başaran ve eşi Ayten Öztürk, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Güzel havayı değerlendirip Boğaz havası almaya geldiklerini belirten Murat Başaran ve Ayten Öztürk, uyumlu giyim tarzlarıyla dikkat çekti.



Evlilik sonrası Antalya’ya yerleşen ve 1,5 yıldır orada yaşayan Murat Başaran ve Ayten Öztürk, İstanbul’a taşınma kararı aldıklarını söyledi. Müzik çalışmaları nedeniyle bu kararı aldığını ifade eden Murat Başaran, “Antalya’da da kalıyoruz ama ağırlığı olarak daha çok İstanbul’da olacağız. Yeni şarkılar, klip çalışmaları derken daha çok İstanbul’da kalmaya başladık. Müzik çalışmalarımıza burada devam edeceğiz. Eşim Ayten ile birlikte İstanbul’dan bir ev bakıyoruz. Bir yandan da Kıbrıs’a gidip geliyoruz. Orada çok konserimiz oluyor” diye konuştu.

Murat Başaran, son çalışması “Çoğu Gitti Azı Kaldı”nın YouTube’da 3 milyon dinlenmeyi geçmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Düğünlerden videolar geldiğini söyleyen Başaran, “Bu kadar beklemiyordum. Bir de Dilber tarzında tam bir Ankara oyun havası oldu. Düğünlerde falan çekip çekip şarkıyı bize gönderiyorlar. Çok mutluyuz” dedi.



NAZARLIK OLSUN

Murat Başaran’ın “Çoğu Gitti Azı Kaldı” şarkısının klip çekiminde giydiği ayakkabının altında unutulan etiket sosyal medyada gündem oldu. Etiket, klibi izleyenlerin gözünden kaçmazken bununla ilgili sanatçıya yorum yağdı. Başaran, bu konunun hatırlatılması üzerine “Yolda gelirken ayağımın altına baktım ‘Yine etiket var mı?’ diye. Küçük bir talihsizlik olmuş. Herkes her şeyi unutuyor. Biz de bir sürü ayakkabı ile gittik. Bir tanesinin altında etiketi unutmuşum.

Bir yorumlar geliyor ‘Abi etiketi orada mı unuttun? Ayakkabıyı ödünç mü aldın?’ İzleyenler görmüş biz nasıl görmedik anlam veremedim. İnanılmaz yorumlar geldi. Nazarlık olsun diyorum” açıklamasında bulundu. Ünlü şarkıcı, “Olumsuz yorumlardan etkilenir misiniz?” sorusuna ise “Eskiden çok üzülüyordum. ‘Vay bana bunu nasıl yazar’ diyordum. Bazı insanlar var sırf bu yorumları yazmak için bekliyorlar. O yüzden alışığım. Eskiden çok alıngandım, her lafı takardım, kendi halimdeyim, utanırdım alınırdım. Şimdi aştım onları.” diye yanıt verdi.

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