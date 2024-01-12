Müjde Uzman ve Gökhan Türkmen 10 yıl sonra eski günleri yad ettikleri fotoğrafı paylaştılar

Geçtiğimiz günlerde Gökhan Türkmen'in yeni yayınlanacak şarkısı BAL'IN video klip setinde ziyarete giden Müjde Uzman, klip yönetmeni Murat Joker ve Gökhan Türkmen'le bir arada olduğu yeni fotoğrafı da paylaşarak 'üzerinden 10 yıl geçti mi?' notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.