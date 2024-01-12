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Müjde Uzman ve Gökhan Türkmen 10 yıl sonra eski günleri yad ettikleri fotoğrafı paylaştılar

Kızılcık Şerbeti ile son dönemde daha da fazla ünlenen Müjde Uzman,  Gökhan Türkmen'in Çatı Katı klibinde oynamasının üzerinden 10 yıl geçtiğini sosyal medya hesabında paylaştığı bir post ile duyurdu.

Müjde Uzman ve Gökhan Türkmen 10 yıl sonra eski günleri yad ettikleri fotoğrafı paylaştılar

Geçtiğimiz günlerde Gökhan Türkmen'in yeni yayınlanacak şarkısı BAL'IN video klip setinde ziyarete giden Müjde Uzman, klip yönetmeni Murat Joker ve Gökhan Türkmen'le bir arada olduğu yeni fotoğrafı da paylaşarak 'üzerinden 10 yıl geçti mi?' notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

Müjde Uzman ve Gökhan Türkmen 10 yıl sonra eski günleri yad ettikleri fotoğrafı paylaştılar

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