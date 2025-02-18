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Muhammed Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti!

Muhammed Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti!

Muhammed Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti!

Muhammed Emin Gümüşkaya (77) yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu, Pendik'te özel bir hastanede akciğer yetmezliğinden yoğun bakıma alınmıştı.

Muhammed Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti!
Birçok projede yer alan Gümüşkaya, 'Çocuklar Duymasın' dizisinde Seyyar Tayyar karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

 

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