Muhammed Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti!

Muhammed Emin Gümüşkaya (77) yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu, Pendik'te özel bir hastanede akciğer yetmezliğinden yoğun bakıma alınmıştı.



Birçok projede yer alan Gümüşkaya, 'Çocuklar Duymasın' dizisinde Seyyar Tayyar karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

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