Mine Tugay hastalığının sebebini açıkladı! Sinirlerim bozuldu

Bir haftadır halsizlik nedeniyle sesi kısılan Mine Tugay'ın kaburgası çatlak olduğunu söyledi.



Oyuncu, hastaneden sonra Instagram'dan açıklama yaptı.



Tugay, "Biri bitiyor biri başlıyor bu ara... Kaburgamda çatlak sebebiyle sabah korkunç bir ağrıyla hastanede buldum kendimi... Biraz sinirlerim bozuldu haliyle... İyi ki varsınız, teşekkür ederim" dedi.

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