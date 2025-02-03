  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Mine Tugay hastalığının sebebini açıkladı! Sinirlerim bozuldu

Mine Tugay hastalığının sebebini açıkladı! İşte detaylar...

Mine Tugay hastalığının sebebini açıkladı! Sinirlerim bozuldu

Bir haftadır halsizlik nedeniyle sesi kısılan Mine Tugay'ın kaburgası çatlak olduğunu söyledi.

Mine Tugay hastalığının sebebini açıkladı! Sinirlerim bozuldu
Oyuncu, hastaneden sonra Instagram'dan açıklama yaptı.

Mine Tugay hastalığının sebebini açıkladı! Sinirlerim bozuldu
Tugay, "Biri bitiyor biri başlıyor bu ara... Kaburgamda çatlak sebebiyle sabah korkunç bir ağrıyla hastanede buldum kendimi... Biraz sinirlerim bozuldu haliyle... İyi ki varsınız, teşekkür ederim" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    KIZDIM
  • 1
    BEĞENMEDİM
  • 1
    GÜLDÜM
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sena Şahin ile Buray'dan duygusal yolculuk
  Magazin

Sena Şahin ile Buray'dan duygusal yolculuk

Songül Güner'den Korkma Benden
  Magazin

Songül Güner'den Korkma Benden

Sıla'nın İzmir'de sahne tarzı
  Magazin

Sıla'nın İzmir'de sahne tarzı

Perihan Savaş'tan yeni proje açıklaması!
  Magazin

Perihan Savaş'tan yeni proje açıklaması!

Oğuz Peçe binicilik derslerine başladı
  Magazin

Oğuz Peçe binicilik derslerine başladı

İrem Derici'den aşk itirafı! Benim yolumu kimse kesemez
  Magazin

İrem Derici'den aşk itirafı! Benim yolumu kimse kesemez