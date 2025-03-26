  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Mine Çayıroğlu 22 yıl sonra yeniden tiyatro sahnesinde

Mine Çayıroğlu 22 yıl sonra yeniden tiyatro sahnesinde. İşte detaylar...

Mine Çayıroğlu 22 yıl sonra yeniden tiyatro sahnesinde

Çalıkuşu romanının 1986’daki dizi uyarlamasıyla hafızalara kazınan oyuncu Mine Çayıroğlu, rol aldığı birçok başarılı projenin ardından 22 yıl sonra Küçük Gözyaşı Güvercini Frida Kahlo oyunuyla yeniden tiyatro sahnesinde...

 Mine Çayıroğlu 22 yıl sonra yeniden tiyatro sahnesinde


Öteki Beriki Tiyatro Topluluğu’nun yapımcılığını üstlendiği, Yasemin Şimşek Tüzün’ün yazdığı ve yönettiği oyun, İzmir Sahne Tozu Tiyatrosu’nda ilk kez perde açtıktan sonra İstanbul prömiyerini de Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.

 Mine Çayıroğlu 22 yıl sonra yeniden tiyatro sahnesinde


Resimlerinin yanı sıra yaşam biçimiyle ve düşünceleriyle bir dönemin popüler kültür ikonu hâline gelen ressam Frida Kahlo’yu canlandıran Mine Çayıroğlu, izleyicilerden tam not aldı.

Mine Çayıroğlu 22 yıl sonra yeniden tiyatro sahnesinde
Frida’nın; çocukluğu ve idealleri, hayatını değiştiren büyük kaza, Diego Rivera ile yaşadığı tutkulu aşk hayatı, devrimci yanı ve sağlık sorunlarının anlatıldığı oyun, 4 Nisan’da Şişli’de İBB Kültür Habitat Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak.

Mine Çayıroğlu 22 yıl sonra yeniden tiyatro sahnesinde

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Irmak Arıcı ile Ozan Doğulu'dan sürpriz şarkı!
  Magazin

Irmak Arıcı ile Ozan Doğulu'dan sürpriz şarkı!

Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç aşkında sürpriz barışma!
  Magazin

Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç aşkında sürpriz barışma!

Atiye kızı Ferhafeza'nın doğum gününde kelebek oldu!
  Magazin

Atiye kızı Ferhafeza'nın doğum gününde kelebek oldu!

Ünlüler iftarda buluştu
  Magazin

Ünlüler iftarda buluştu

Aslıhan Karalar dünya yıldızları arasında
  Magazin

Aslıhan Karalar dünya yıldızları arasında

Popüler olduğu dönemde sahneleri bırakıp Bodrum'a yerleşen Ayça Tekindor müziği neden bıraktığını açıkladı!
  Magazin

Popüler olduğu dönemde sahneleri bırakıp Bodrum'a yerleşen Ayça Tekindor müziği neden bıraktığını açıkladı!