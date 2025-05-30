 Michelin yıldızlı şef Fabrice Amar'dan Bodrum'a ilham dolu bir gastronomi yolculuğu

Bodrum’un büyüleyici doğasında bu yaz gastronomi tutkunlarını etkileyici bir keşif bekliyor. La Bohemme Bodrum’un bünyesinde hayata geçirilen Savor Bodrum, Michelin yıldızlı Fransız şef Fabrice Amar önderliğinde, tutkuyu, hafızayı ve lezzeti bir araya getiren sofistike bir mutfak deneyimi sunuyor.

Kariyerine Fransa’da başlayan ve Miami’den Bangkok’a dünyanın önde gelen gastronomi merkezlerinde iz bırakan Şef Amar, şimdi edindiği tüm birikimi Bodrum’un ilham veren atmosferinde yeniden yorumluyor. Ona göre gastronomi; sadece teknikten ibaret değil, aynı zamanda bir tabakta duygu yaratmak, bir anı bırakmak ve insanlarla kalıcı bir bağ kurmakla anlam kazanıyor. Savor Bodrum menüsü de tam olarak bu anlayışla şekilleniyor.

DUYULARA HİTAP EDEN BİR DENEYİM

La Bohemme Bodrum’un “casual fine dining” konseptiyle bütünlük içinde tasarlanan Savor Bodrum, rafine ama samimi atmosferiyle özel kutlamalardan romantik akşamlara kadar her ana değer katıyor. Sadece tabağınız değil, tüm duyularınız bu deneyime dahil oluyor.

Yaratıcı mutfak yolculuğunda Fabrice Amar’a, genç ve yetenekli şef Erimcan Lafçı ve ekibi eşlik ediyor. Bu güçlü birliktelik, yerel malzemelerin ustalıkla işlendiği, Akdeniz tazeliğini Fransız zarafetiyle harmanlayan bir lezzet koleksiyonu ortaya çıkarıyor.



GÜNEŞİN, TOPRAĞIN VE DENİZLERİN RUHU TABAKTA

SAVOR BODRUM’un menüsünde Bodrum’un doğasından ilham alınarak tasarlanmış tabaklar yer alıyor. Deniz, güneş ve toprağın ruhunu taşıyan bu özel tatlar; dünya mutfaklarının rafineliği ve Fransız tekniklerinin inceliğiyle bütünleşiyor. Amar için Bodrum, sadece bir coğrafya değil, ışığı, kokusu ve insanıyla her yönüyle ilham kaynağı. Bu hissiyat da menünün her detayına yansıyor.

Bu yaz, Bodrum’da gastronomiye yepyeni bir soluk getiren SAVOR BODRUM, Fabrice Amar’ın vizyonu ve Erimcan Lafçı’nın yaratıcı dokunuşlarıyla şekillenen menüsüyle unutulmaz bir deneyime davet ediyor.

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