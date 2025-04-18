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Metin Kuru'nun kitapları çıktı

Metin Kuru'nun kitapları çıktı. İşte detaylar...

Metin Kuru'nun kitapları çıktı

Yönetmen Metin Kuru'nun uzun zamandır hem film, hem de kitap versiyonu üzerinde çalıştığı, 'Cennetin Çiçekleri-Gözü Yaşlı Hocalı' ve 'Erkeklerin Bittiği Gün' projelerinin ilk aşaması tamamlandı ve kitaplar satışa çıktı.

 Metin Kuru'nun kitapları çıktı

Cennetin Çiçekleri, Hocalı Katliamı'nda, işgalci askerler tarafından başı kesilen küçük bir çocuğun ablası ile katliam yapılan operasyonu yöneten komutanın, 27 yıl sonra Transilvanya'da yeniden karşılaşmasını işliyor.

 Metin Kuru'nun kitapları çıktı

Karakterleri, dürtüleri ve dirençleri arasında sıkıştıran Cennetin Çiçekleri, operasyonu yöneten komutanı Transilvanya'nın gotik dünyasında işlediği cinayetlerle yüzleştirirken, dünyadaki tüm soykırımlarda hayatını kaybeden insanların ruhu için de saygı duruşuna geçiyor.

 Metin Kuru'nun kitapları çıktı

Erkeklerin Bittiği Gün ise, çalıştığı laboratuvarda yanlışlıkla katıldığı simülasyon programıyla erkeklerin olmadığı bir zaman dilimine giden laboratuvar teknik servisi Bayram amca'nın,

Metin Kuru'nun kitapları çıktı
gittiği dünyadaki yaşamın akışına etkisini ve komik deneyimlerini takip ediyor.

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