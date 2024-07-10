  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Metin Arolat paylaştığı fotoğrafla hüzünlendirdi

Şarkıcı Metin Arolat, takipçilerini paylaştığı aile fotoğrafıyla hüzünlendirdi. Arolat, “Bugün anneciğim, babam ve abimin yanına göçeli tam 4 yıl oldu” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Metin Arolat paylaştığı fotoğrafla hüzünlendirdi

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, 4 yıl önce annesini kaybetmişti. Arolat annesinin ölüm yıldönümünde sosyal medyada ailesinin fotoğrafını paylaşarak duygularını kaleme aldı. 

Metin Arolat paylaştığı fotoğrafla hüzünlendirdi

Metin Arolat dugularını şu sözlerle aktardı: 

Metin Arolat paylaştığı fotoğrafla hüzünlendirdi

“Bugün anneciğim, babam ve abimin yanına göçeli tam 4 yıl oldu. Şimdi üçü yan yana yatıyorlar. Oysa bu foto çekilirken böyle birşey gelebilirmiydi ki aklımıza?. Benim için en mutlu günlerin fotoğrafıdır bu. Hepimiz bir aradayken, henüz hiç kimse ölmemişken, dinmeyen acıyı, bitmeyen özlemi, sonsuz ayrılığı henüz öğrenmemişken. Hepimizin bütün kaybettiklerimize dualarımı yolluyorum.”

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Tolgahan Sayışman: Çok kazık yedim!
  Magazin

Tolgahan Sayışman: Çok kazık yedim!

Şahane Hayatım İspanyol izleyicilerle buluşuyor
  Magazin

Şahane Hayatım İspanyol izleyicilerle buluşuyor

Buket Aydın’ın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı! Sosyal medya bunu konuşuyor
  Magazin

Buket Aydın’ın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı! Sosyal medya bunu konuşuyor

Gökdeniz Karadeniz’in küçük kızı büyüdü! İşte son hali
  Magazin

Gökdeniz Karadeniz’in küçük kızı büyüdü! İşte son hali

Zeynep Casalini müjdeyi verdi
  Magazin

Zeynep Casalini müjdeyi verdi

‘Siyah Kalp’ dizisinin ekibi okuma provasında buluştu
  Magazin

‘Siyah Kalp’ dizisinin ekibi okuma provasında buluştu