Metin Arolat paylaştığı fotoğrafla hüzünlendirdi

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, 4 yıl önce annesini kaybetmişti. Arolat annesinin ölüm yıldönümünde sosyal medyada ailesinin fotoğrafını paylaşarak duygularını kaleme aldı.

Metin Arolat dugularını şu sözlerle aktardı:

“Bugün anneciğim, babam ve abimin yanına göçeli tam 4 yıl oldu. Şimdi üçü yan yana yatıyorlar. Oysa bu foto çekilirken böyle birşey gelebilirmiydi ki aklımıza?. Benim için en mutlu günlerin fotoğrafıdır bu. Hepimiz bir aradayken, henüz hiç kimse ölmemişken, dinmeyen acıyı, bitmeyen özlemi, sonsuz ayrılığı henüz öğrenmemişken. Hepimizin bütün kaybettiklerimize dualarımı yolluyorum.”

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