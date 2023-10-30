 Merve Mermer Amerika sokaklarının tozunu attırdı

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Mimar Merve Mermer, Amerika sokaklarını tozunu attırdı. Aynı zamanda ralli pilotu olan Mermer, tatil için gittiği Amerika’da kullandığı Ferrari marka otomobiliyle adeta şov yaptı.

7 aylık hamile olan Merve Mermer’in doğum sonrası tekrardan pistlere döneceği de öğrenildi.

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