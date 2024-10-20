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SnobMagazin.com

Merve Boluğur'un AVM tarzı...

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un AVM tarzı... İşte detaylar...

Merve Boluğur'un AVM tarzı...

Snob Magazin'in haberine göre; Merve Boluğur, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Merve Boluğur'un AVM tarzı...
Salaş haliyle dikkat çeken oyuncu, AVM'de mağazaları dolaştı.

 Merve Boluğur'un AVM tarzı...

Gazetecileri görünce yolunu değiştiren Boluğur, sorulara cevap vermedi.

 Merve Boluğur'un AVM tarzı...

Siyah tarzıyla dikkat çeken oyuncu, daha sonra AVM'den ayrıldı.

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