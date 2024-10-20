 Merve Boluğur'un AVM tarzı...

Snob Magazin'in haberine göre; Merve Boluğur, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.



Salaş haliyle dikkat çeken oyuncu, AVM'de mağazaları dolaştı.

Gazetecileri görünce yolunu değiştiren Boluğur, sorulara cevap vermedi.

Siyah tarzıyla dikkat çeken oyuncu, daha sonra AVM'den ayrıldı.

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