Merve Boluğur: Kalbimi aşka kapatmadım

Mooncorn, büyüleyici “Marakeş Koleksiyonu” ile moda dünyasında fark yaratmaya devam ediyor. Marka, Fas’ın mistik dokusundan ilham alınarak tasarlanan ve toplamda 400 parçadan oluşan koleksiyonun lansmanını geçtiğimiz gün Fatih’teki Tarihi Sultan Sarnıç’ta yaptı. Organizasyon, moda tutkunlarını ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

MODA TUTKUNLARI ÇOK BEĞENDİ

Sunuculuğunu ünlü manken Demet Şener’in üstlendiği defilede 15 model koleksiyonun en özel 30 parçasını sergiledi. Özgün detaylarıyla öne çıkan zamansız tasarımlar, modaseverlerin büyük beğenisini kazandı. Lansmana katılan misafirler, koleksiyonu yakından inceleme fırsatını buldu. Davetliler arasında Merve Boluğur ve Esra Tokelli gibi ünlü isimler de vardı.

HEP ‘İYİ Kİ’LERİM VAR

Gecenin sunucusu Demet Şener, gecede basın mensuplarıyla da bir araya geldi. Şener, zamana meydan okuyan güzelliğiyle ilgili sorular üzerine “Nisan ayında kariyerimin 30’uncu yılını kutlayacağım. 48 yaşına giriyorum. Benim için önemli bir yıl. Geçmişe dönüp baktığımda hep ‘iyi ki’lerim var. Hiç ‘keşke’lerim olmadı” dedi.

KALBİMİ AŞKA KAPATMADIM

Etkinliğin konuklarından Merve Boluğur da soruları yanıtladı. Güzellik sırrı sorulunca “Özel bir şey yapmıyorum, Allah vergisi. Sadece geceleri yüzümü özenle yıkıyorum. Estetik de yaptırmayı düşünmüyorum, ihtiyacım yok” diyen ünlü oyuncu, aşk hayatı hakkında da konuştu: “Şu an hayatımda kimse yok. Kalbimi aşka kapatmadım, sadece artık daha seçiciyim.”

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