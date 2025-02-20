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Merve Boluğur eski eşi Murat Dalkılıç ile barıştığı yönünde çıkan haberler hakkında konuştu!

Merve Boluğur eski eşi Murat Dalkılıç ile barıştığı yönünde çıkan haberler hakkında konuştu! İşte detaylar...

Merve Boluğur eski eşi Murat Dalkılıç ile barıştığı yönünde çıkan haberler hakkında konuştu!

Merve Boluğur'un eski eki Murat Dalkılıç ile barıştığı iddia edilmişti.

Merve Boluğur eski eşi Murat Dalkılıç ile barıştığı yönünde çıkan haberler hakkında konuştu!
Oyuncu, açıklama yaptı.

 

Merve Boluğur eski eşi Murat Dalkılıç ile barıştığı yönünde çıkan haberler hakkında konuştu!
Boluğur, "Şu an hayatımda kimse yok. Kalbimi aşka kapatmadım, sadece artık daha seçiciyim" dedi.

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