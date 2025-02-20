Merve Boluğur eski eşi Murat Dalkılıç ile barıştığı yönünde çıkan haberler hakkında konuştu!

Merve Boluğur'un eski eki Murat Dalkılıç ile barıştığı iddia edilmişti.



Oyuncu, açıklama yaptı.



Boluğur, "Şu an hayatımda kimse yok. Kalbimi aşka kapatmadım, sadece artık daha seçiciyim" dedi.

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