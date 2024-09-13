Mert Turak, Serkan Usta’ya rakip oldu

Ünlü dönerci Serkan Usta’nın set ziyaretiyle döner şöleni yaşanan Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı setinde Mert Turak, tezgâhın başına geçerek ekip arkadaşlarına servis yaptı.

Döner ustalarını aratmayan performansıyla arkadaşlarına döner kesen ünlü oyuncu, eğlenceli anların ortaya çıkmasına neden oldu.

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