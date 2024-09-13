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Mert Turak, Serkan Usta’ya rakip oldu

Başrollerinde Mert Turak ve Ada Erma’nın yer aldığı Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filminin setinde ziyafet yapıldı.

Mert Turak, Serkan Usta’ya rakip oldu

Ünlü dönerci Serkan Usta’nın set ziyaretiyle döner şöleni yaşanan Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı setinde Mert Turak, tezgâhın başına geçerek ekip arkadaşlarına servis yaptı.

Mert Turak, Serkan Usta’ya rakip oldu

Döner ustalarını aratmayan performansıyla arkadaşlarına döner kesen ünlü oyuncu, eğlenceli anların ortaya çıkmasına neden oldu.

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