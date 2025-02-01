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Mert Turak kime sitem etti? İlk yapımcılığında hüsran mı yaşadı?

Mert Turak kime sitem etti? İlk yapımcılığında hüsran mı yaşadı? İşte detaylar...

Mert Turak kime sitem etti? İlk yapımcılığında hüsran mı yaşadı?

Oyuncu Mert Turak, Nişantaşı City's AVM'nin sinema katından görüntülendi.

 Mert Turak kime sitem etti? İlk yapımcılığında hüsran mı yaşadı?

Yapımcısı olduğu aynı zamanda başrolünde yer aldığı 'Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı' filminin gösterildiği salonda poz veren oyuncu, "Haldun Dormen gibi hocamla çalışmak keyifliydi. Fahriye Evcen, Engin Altan Düzyatan, Pelin Karahan, Altan Erkekli, Meral Çetinkaya ve Keremcem'le çalışmak güzeldi" dedi.

 Mert Turak kime sitem etti? İlk yapımcılığında hüsran mı yaşadı?

Aynı zamanda projenin yapımcısı olan Turak, "Oyuncuyken her şey daha kolaydı. Karavanda kahvemi içiyordum. Şimdi sabah sete gidip, her şeyle ilgilenmek, tatlı yorgunluktu. Arkadaşlarımı ağırlamak ve sohbet etmek keyifliydi. Kendi gücümüzle çektik. Ortaklarımız da var. Annem, 'Biz de mal satılmaz' derdi" açıklamasını yaparak, film için bir şey satmadığını söyledi.

 Mert Turak kime sitem etti? İlk yapımcılığında hüsran mı yaşadı?

Oyuncu, "Gişede hüsrana uğrarım diye endişeniz oldu mu?" sorusuna, "İnsan yaptığı filmi herkese ulaştırabilsin. Adil bir yarış olmuyor. Bazı salonlarda yokuz. Kendi filmini öne çıkarmak isteyenler insanlar da vardı.

 

Mert Turak kime sitem etti? İlk yapımcılığında hüsran mı yaşadı?Yakışıksız şeylerde oldu. Erzurum'da film bozuldu diye insanları salondan çıkarmak, bazı AVM'lerde bizim afişleri arkaya koymalar. Ama doğru duvar yıkılmaz. Bundan 3-5 sene sonra hangi film hatırlanıyor hangisi hatırlanmıyor bakarız. İyi film yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah karşılığını bulacak" ifadelerini kullandı.

 

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