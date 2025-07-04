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Mert Ramazan Demir Wimbledon'a sevgilisiyle gitti

Mert Ramazan Demir Wimbledon'a sevgilisiyle gitti. İşte detaylar...

Mert Ramazan Demir Wimbledon'a sevgilisiyle gitti

Mert Ramazan Demir, Wimbledon Turnuvası’nı izlemek üzere İngiltere’ye gitti.

Mert Ramazan Demir Wimbledon'a sevgilisiyle gitti
Oyuncu, Türk tenisinde tarihi bir başarıya imza atan Zeynep Sönmez'in mücadelesine yerinde tanıklık etti.

 Mert Ramazan Demir Wimbledon'a sevgilisiyle gitti

Demir'in karşılaşmayı bir kadın arkadaşıyla izledi.

Mert Ramazan Demir Wimbledon'a sevgilisiyle gitti
Sosyal medyada, "Aşk iddiaları" yapıldı.

Mert Ramazan Demir Wimbledon'a sevgilisiyle gittiMert Ramazan Demir Wimbledon'a sevgilisiyle gitti

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