 Mert Ramazan Demir Wimbledon'a sevgilisiyle gitti

Mert Ramazan Demir, Wimbledon Turnuvası’nı izlemek üzere İngiltere’ye gitti.



Oyuncu, Türk tenisinde tarihi bir başarıya imza atan Zeynep Sönmez'in mücadelesine yerinde tanıklık etti.

Demir'in karşılaşmayı bir kadın arkadaşıyla izledi.



Sosyal medyada, "Aşk iddiaları" yapıldı.

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