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Meltem’in Evi ormanda hayat bularak yoluna devam ediyor

Meltem’in Evi ormanda hayat bularak yoluna devam ediyor. İşte detaylar...

Meltem’in Evi ormanda hayat bularak yoluna devam ediyor

6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da küçük bir mutfakta doğan umut hikâyesi, bugün çok daha büyük bir sahnede hayat buluyor. Kadın girişimci Meltem Meral’in hayata geçirdiği "Meltem’in Evi", Gastronomi Turizm Derneği Başkanı Gürkan Boztepe’nin öncülüğünde düzenlenen “Ormandayız” adlı festivalde yer alarak yolculuğuna umutla ve kararlılıkla devam ediyor.

 Meltem’in Evi ormanda hayat bularak yoluna devam ediyor

(Meltem Meral)

Festival, sadece bir lezzet buluşması değil; aynı zamanda orman yangınlarının yol açtığı çevresel yıkıma dikkat çeken ve doğaya sahip çıkmanın önemini vurgulayan özel bir etkinlik olarak düzenlendi. Bu anlamlı atmosferde gastronomi turizminin sürdürülebilirlikteki rolü ve coğrafi işaretli ürünlerin değeri bir kez daha hatırlatıldı.

 Meltem’in Evi ormanda hayat bularak yoluna devam ediyor

(Meltem Meral - Ender Saraç)

Hatay’ın kadim topraklarından gelen Meltem Meral, yalnızca yöresel tatlarıyla değil; emeğiyle, kültürüyle ve yüreğiyle festivalde yer aldı. Nar ekşisinden acı biber reçeline, geleneksel zahterden doğanın sunduğu diğer eşsiz lezzetlere kadar birçok ürün doğayla iç içe bir ortamda sergilendi. Festivalin dikkat çeken isimlerinden biri olan Meltem Meral’in standı, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Sağlıklı yaşamın öncülerinden Prof. Dr. Ender Saraç ve Prof. Dr. Oğuz Özyaral da standı ziyaret ederek ürünleri tattı ve takdirlerini dile getirdi.

 Meltem’in Evi ormanda hayat bularak yoluna devam ediyor

(Meltem Meral -  Oğuz Özyaral)

Meltem’in hikâyesi, zorlukların içinden doğan bir başarı öyküsü olarak hem girişimcilere hem de doğaya duyarlı bireylere ilham vermeye devam ediyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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