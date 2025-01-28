Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın bebek heyecanı!

Melisa Aslı Pamuk ile Yuzuf Yazıcı'dan hamilelik pozları geldi.



Yunanistan'ın Olimpiakos takımında forma giyen futbolcu,

eşinin karnını öptüğü kareyi paylaştı.



Pamuk'un karelerine beğeni yağdı.



Çift kısa süre sonra çocuklarını

kucağına alacak.

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