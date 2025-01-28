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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın bebek heyecanı!

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan hamilelik pozları! İşte detaylar...

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın bebek heyecanı!

Melisa Aslı Pamuk ile Yuzuf Yazıcı'dan hamilelik pozları geldi.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın bebek heyecanı!
Yunanistan'ın Olimpiakos takımında forma giyen futbolcu,

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın bebek heyecanı!

eşinin karnını öptüğü kareyi paylaştı.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın bebek heyecanı!
Pamuk'un karelerine beğeni yağdı.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın bebek heyecanı!
Çift kısa süre sonra çocuklarını

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın bebek heyecanı!

kucağına alacak.

 

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