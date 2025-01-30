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Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı bebeklerine kavuştu

Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı bebeklerine kavuştu. İşte detaylar...

Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı bebeklerine kavuştu

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı,

 Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı bebeklerine kavuştu


bebeklerine kavuştu.

 Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı bebeklerine kavuştu

Yusuf Yazıcı, oğlunun doğumunun 28’inci yaş gününe denk geldiğini

 Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı bebeklerine kavuştu

belirterek, "En güzel

Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı bebeklerine kavuştu
doğum günü hediyesi" notunu düştü.

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