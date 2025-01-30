Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı,



bebeklerine kavuştu.

Yusuf Yazıcı, oğlunun doğumunun 28’inci yaş gününe denk geldiğini

belirterek, "En güzel



doğum günü hediyesi" notunu düştü.

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