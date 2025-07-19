 Melis Sezen ile Flavia Alessandra İstanbul'da karşılaştı

Brezilyalı ünlü oyuncu Flavia Alessandra Türkiye ziyaretinde alışveriş merkezinde Melis Sezen'le karşılaştı.



Beraber fotoğraf çekilip sosyal medya hesaplarından paylaşan ikili, takipleşmeye başladı.

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