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Melis Sezen ile Flavia Alessandra İstanbul'da karşılaştı

Melis Sezen ile Flavia Alessandra İstanbul'da karşılaştı. İşte detaylar...

Melis Sezen ile Flavia Alessandra İstanbul'da karşılaştı

Brezilyalı ünlü oyuncu Flavia Alessandra Türkiye ziyaretinde alışveriş merkezinde Melis Sezen'le karşılaştı.

 Melis Sezen ile Flavia Alessandra İstanbul'da karşılaştı


Beraber fotoğraf çekilip sosyal medya hesaplarından paylaşan ikili, takipleşmeye başladı.

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