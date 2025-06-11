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Melis Sezen'den dans şov!

Melis Sezen'den dans şov! İşte detaylar...

Melis Sezen'den dans şov!

Kanal D’nin sevilen yarışma programı Password’ün ikinci sezonu bomba gibi devam ediyor.

 Melis Sezen'den dans şov!

Şebnem Bozoklu’nun sunuculuğunu, Enis Arıkan’ın daimî yarışmacılığını üstlendiği programın ikinci konuğu güzel oyuncu Melis Sezen!

Melis Sezen'den dans şov!
12 Haziran Perşembe akşamı yayınlanacak olan Password’e,

 Melis Sezen'den dans şov!


Enis Arıkan ve Melis Sezen’in dans düellosu damga vuracak!

Melis Sezen'den dans şov!

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