 Melis Sezen'den dans şov!

Kanal D’nin sevilen yarışma programı Password’ün ikinci sezonu bomba gibi devam ediyor.

Şebnem Bozoklu’nun sunuculuğunu, Enis Arıkan’ın daimî yarışmacılığını üstlendiği programın ikinci konuğu güzel oyuncu Melis Sezen!



12 Haziran Perşembe akşamı yayınlanacak olan Password’e,



Enis Arıkan ve Melis Sezen’in dans düellosu damga vuracak!

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