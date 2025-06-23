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Melis Kızılaslan’ı gururlandıran ödül!

Melis Kızılaslan’ı gururlandıran ödül!

Melis Kızılaslan’ı gururlandıran ödül!

Son olarak TRT Tabii’nin Binbir Gece Masalları dizisinin kadrosuna dahil olan Melis Kızılaslan, önemli bir ödülle adını bir kez daha duyurdu.

 Melis Kızılaslan’ı gururlandıran ödül!

Başarılı oyuncu ve Netsanat Genel Sanat Yönetmeni Melis Kızılaslan (Film on the Stage, Türkan Şoray Sonsuz Senfoni) Sanata Katkı Ödülü aldı!

Melis Kızılaslan’ı gururlandıran ödül!

Gecede ödülünü alan Kızılaslan: “Marifet iltifata tabidir, derler. Bu iltifatı, bu kadar değerli isimlerin olduğu bir ortamda almak beni çok gururlandırdı” dedi.

Melis Kızılaslan’ı gururlandıran ödül!

12. Uluslararası Yeni Tiyatro & Yeni Sinema Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri önceki akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Erbil Göktaş, Sayım Çınar ve Mustafa İri’nin koordinatörlüğünde gerçekleşen törene çok sayıda ünlü isim de katıldı.

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