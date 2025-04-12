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Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun oğulları Ali Sadi için bir araya geldi

Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun oğulları Ali Sadi için bir araya geldi. İşte detaylar...

Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun oğulları Ali Sadi için bir araya geldi

2005'te evlenip 2011 yılında boşanan Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun, çocukları Ali Sadi için bir araya geldi. Üçlü kahvaltı yaptığı anı Instagram'dan paylaştı.

Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun oğulları Ali Sadi için bir araya geldi
Erbil o ana, "Kariyer buluşması" notunu düştü.

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