Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun oğulları Ali Sadi için bir araya geldi

2005'te evlenip 2011 yılında boşanan Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun, çocukları Ali Sadi için bir araya geldi. Üçlü kahvaltı yaptığı anı Instagram'dan paylaştı.



Erbil o ana, "Kariyer buluşması" notunu düştü.

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