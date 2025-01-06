 Mehmet Ali Erbil'den ayrılan Gülseren Ceylan'dan konuşulacak açıklamalar! Bu ilişki beni hasta etti!

Pınar Kerimoğlu'nun her hafta birbirinden özel isimleri konuk ettiği YouTube kanalının bu haftaki konuğu, Mehmet Ali Erbil ile olan ilişkisiyle gündem olan Gülseren Ceylan oldu. Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı ilişkiyle ilgili çok merak edilen sorulara cevap veren Ceylan, ayrılık sebebini de ilk kez açıkladı.



MEHMET ALİ ERBİL BENİ HER ŞEKİLDE TATMİN EDİYORDU

Pınar Kerimoğlu’nun çok merak edilen “Mehmet Ali Erbil seni tatmin ediyor muydu?” sorusuna da cevap veren Gülseren Ceylan, “Mehmet Ali beni her şekilde tatmin ediyordu, yoksa zaten ilişki olmazdı. Kendisi hiç hap kullanmamasına rağmen erkekliği çok iyiydi, ten uyumumuz da vardı. Benim öperek, koklayarak sevdiğim bir erkekti. 30 yaşında cinselliği kötü olan adamlar var ama 60 yaşında, Mehmet Ali gibi cinselliği çok iyi olanlar da var” şeklinde konuştu.

ÇOCUK YAPMAYA ÇALIŞIYORDUK!

Pınar Kerimoğlu’na, Mehmet Ali Erbil ile olan ilişkisinde evlilik ve çocuk sahibi olma düşüncelerinin sürekli olarak gündemde olduğunu belirten Gülseren Ceylan, “Bu düşünceye kendi kendime kapılmadım, Mehmet Ali Bey sürekli ‘Yazın evleneceğiz, sabret, az kaldı’ diyerek beni oyaladı. Çocuk yapmayı da çok istiyorduk ve asla korunmadık ama ben hamile kalamadım olmadı maalesef. Beni evlilik vaadiyle oyaladı, fakat bunun farkına vardığımda zaten ayrılık sürecine girdik” dedi.



MEHMET ALİ BİR AY BENİM PEŞİMDEN KOŞTU!

Pınar Kerimoğlu’nun sorularını yanıtlayan Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil’le tanışma hikayesini ilk kez anlattı. Ailesiyle birlikte Almanya’da yaşayan Gülseren Ceylan, bir gün TikTok’ta canlı yayındayken Mehmet Ali Erbil ile tanıştıklarını ve Erbil’in kendisini İstanbul’a davet ettiğini söyledi. Bir süre sonra İstanbul’a geldiğinde görüştüklerini belirten Ceylan, “Bir kere görüştük ve zaman geçirdik. Sonrasında Bodrum’a gittim ama asla peşimi bırakmadı. Bir ay peşimden koştu, ‘Ben sensiz yapamam’ dedi. Ben de beni bu kadar sevdiğine inandım ve ailemi karşıma alıp onunla bir yola çıktım” şeklinde anlattı.



MEHMET ALİ'NİN EVİ KADIN DOLUYDU!

Pınar Kerimoğlu’nun sorularını içtenlikle cevaplayan Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil’in evine ilk yerleştiği dönemde eve gelip giden kadınların haddi hesabı olmadığını, asistan adı altında bir sürü kadının evde olduğunu söyledi. “Eve sürekli birileri geliyordu. Genç kızlar, genç kadınlar, masörler, terapistler, asistan adı altında genç kızlar. Sürekli ev kadın doluydu ama ben bunu istemedim. Hepsinden temizledim ve yaşanabilir bir ev haline getirdim” dedi.

AİLEM MEHMET ALİ'YLE OLAN İLİŞKİMİ MAGAZİN HABERLERİNDEN ÖĞRENDİ!

Mehmet Ali Erbil’le olan ilişkisine karşı çıkan ailesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Gülseren Ceylan, “Geçtiğimiz günlerde bir arkadaş vasıtasıyla öğrendim; ailem benim ismimi dahi ağzına almıyormuş. ‘Bizim için o kadın öldü’ diyorlarmış. Ben Almanya’dan gelirken aileme, ‘Bir arkadaşla iş kurduk, beraber yaşıyoruz’ diye yalan söyledim. İşlerin buraya kadar geleceğini tahmin etmedim. Ailem, Mehmet Ali Erbil’le olan ilişkimi magazinden öğrendi. Sonrasında abim bana bir sürü mesaj attı ve beni engelledi. Bu ilişki yüzünden ailemle olan tüm ilişkilerim koptu” dedi.

BU İLİŞKİ BENİ HASTA ETTİ!

Mehmet Ali Erbil ile olan ilişkilerinde sürekli sorunlar yaşadığını ve evlilik vaadiyle oyalandığını belirten Gülseren Ceylan, Pınar Kerimoğlu’na içini döktü: “Mehmet Ali beni hastayken terk etti. Onun en zor gününde yanında ben vardım, kimse yokken ben yanındaydım. Ailemi bile onun için karşıma aldım ama o, ben hastayken yanımda durmadı ve benden ayrıldı. Ayrıldıktan sonraki gün ben evde tek başıma kalırken, o ailesiyle kahvaltıya gitti. Doktorum bile uyarmıştı, ‘Bu ilişki sana yaramıyor’ diye, ama ben inandım. Mehmet Ali ailesine sığındı, benim ise artık sığınacak bir ailem kalmadı.”

MEHİR OLARAK BANA EV VERECEKTİ, VERMEDİ!

Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalında geçtiğimiz aylarda imam nikahlı evli olduklarını açıklayan Gülseren Ceylan, ayrılık sonrası nikahta söz verilen mehrin yerine getirilmediğini söyledi: “Nikahta bana bir ev hediye edeceğini söylemişti. Ben istememe rağmen yazdırmıştı. Ayrıldık, ama ortada ev yok. Canı sağ olsun; maddiyatı düşünmüyorum.”



TİKTOKTAN 15 DAKİKADA 30 BİN KAZANDIM!

Pınar Kerimoğlu’nun meşhur para sayma makinesi videosunu hatırlatması üzerine konuşan Gülseren Ceylan, “O konuya da açıklık getireyim. TikTok’ta yayın yaparak para kazanıyorum. İnsanlar hediye atıp ‘Evinizi gezdirin’ vs. istiyorlar. O yayında 10 dakikada 30 bin TL kazandım” dedi.



EVLENMEDEN AYNI EVE ASLA GİRMEYİN!

Pınar Kerimoğlu’nun, “Keşke yapmasaydım dediğiniz şeyler var mı?” sorusuna ise Gülseren Ceylan, “Keşke evlenmeden aynı eve girmeseydim. Evde sığıntı gibi oluyorsun. Kavga edince gitsen gidemezsin, kalsan kalamazsın. Genç kızlara tavsiyem, asla benim yaptığım hatayı yapmasınlar” şeklinde cevap verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.