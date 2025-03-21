 Mauro Icardi ve Wanda Nara boşandı!

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ve Wanda Nara resmi olarak boşandı. Galatasaray'ın golcüsü Icardi ile Wanda Nara resmen ayrıldı.

Davanın ekonomik ve malvarlığı anlaşmaları kısımları devam edecek.

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