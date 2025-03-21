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Mauro Icardi ve Wanda Nara boşandı!

Mauro Icardi ve Wanda Nara boşandı! İşte detaylar...

Mauro Icardi ve Wanda Nara boşandı!

 Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ve Wanda Nara resmi olarak boşandı. Galatasaray'ın golcüsü Icardi ile Wanda Nara resmen ayrıldı.

 Mauro Icardi ve Wanda Nara boşandı!

Davanın ekonomik ve malvarlığı anlaşmaları kısımları devam edecek.

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