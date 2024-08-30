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Mauro Icardi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Mauro Icardi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. İşte detaylar...

Mauro Icardi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Mauro Icardi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı
Futbolcu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını paylaştı.

Mauro Icardi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı
Icardi, "Önce O inandı. Sonra bir millet inandı. "Zafer" işte o zaman kazanıldı!

Mauro Icardi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

30 Ağustos Zafer Bayram kutlu olsun! 

Mauro Icardi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Tüm Türk ailemin günü kutlu olsun" dedi.

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