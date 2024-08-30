Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.



Futbolcu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını paylaştı.



Icardi, "Önce O inandı. Sonra bir millet inandı. "Zafer" işte o zaman kazanıldı!

30 Ağustos Zafer Bayram kutlu olsun!

Tüm Türk ailemin günü kutlu olsun" dedi.

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